瓦努阿图瓦图 至巴拉圭瓜拉尼 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率目前为 65.861，较昨日变动 -0.206%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.713%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率在 17-10-2024 的最高点 66.139 和 15-10-2024 的最低点 65.327 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.563%。