瓦努阿圖瓦圖兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌印尼盾的匯率目前為133.843，較昨日改變了-0.213%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.835%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌印尼盾的匯率波動，在22-07-2024高見134.970，並在26-07-2024低見133.690。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.423%。