瓦努阿图瓦图 至印尼盾 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至印尼盾 的汇率目前为 129.225，较昨日变动 0.140%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.655%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至印尼盾 的汇率在 15-10-2024 的最高点 130.077 和 21-10-2024 的最低点 128.619 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.404%。