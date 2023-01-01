瓦努阿圖瓦圖兌匈牙利福林匯率

以實時匯率將VUV兌換成HUF

1000 vuv
3016 huf

1.00000 VUV = 3.01590 HUF

20:58 市場匯率
關注此匯率
在外國網站購物時慳得更多

VUV兌HUF走勢

As of 1 min ago, 1 VUV → 0 HUF
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0508587.51741.43521.669340.948419.0125
1GBP1.1556711.2145101.1471.65871.929311.0960421.9733
1USD0.951650.823384183.28251.365751.588560.9025518.0925
1INR0.01142630.009886640.012007310.0163990.01907440.01083720.217243

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將瓦努阿圖瓦圖兌換成to Hungarian forints

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇VUV你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HUF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前VUV兌HUF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

瓦努阿圖瓦圖熱門貨幣組合

VUV兌GBP

VUV兌SGD

VUV兌ZAR

VUV兌EUR

VUV兌CAD

VUV兌USD

VUV兌INR

VUV兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
瓦努阿圖瓦圖匈牙利福林兌換率
1 VUV3.01590 HUF
5 VUV15.07950 HUF
10 VUV30.15900 HUF
20 VUV60.31800 HUF
50 VUV150.79500 HUF
100 VUV301.59000 HUF
250 VUV753.97500 HUF
500 VUV1507.95000 HUF
1000 VUV3015.90000 HUF
2000 VUV6031.80000 HUF
5000 VUV15079.50000 HUF
10000 VUV30159.00000 HUF
匈牙利福林瓦努阿圖瓦圖兌換率
2000 HUF663.15200 VUV
5000 HUF1657.88000 VUV
10000 HUF3315.76000 VUV
15000 HUF4973.64000 VUV
20000 HUF6631.52000 VUV
30000 HUF9947.28000 VUV
40000 HUF13263.04000 VUV
50000 HUF16578.80000 VUV
60000 HUF19894.56000 VUV
100000 HUF33157.60000 VUV
150000 HUF49736.40000 VUV
200000 HUF66315.20000 VUV