瓦努阿圖瓦圖兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌智利比索的匯率目前為7.865，較昨日改變了0.155%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.408%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌智利比索的匯率波動，在24-07-2024高見7.877，並在26-07-2024低見7.792。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.596%。