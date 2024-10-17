瓦努阿图瓦图 至智利比索 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至智利比索 的汇率目前为 7.872，较昨日变动 -0.856%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.023%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至智利比索 的汇率在 21-10-2024 的最高点 7.966 和 17-10-2024 的最低点 7.783 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.671%。