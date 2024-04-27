1,000 美元兌匈牙利福林

以實時匯率將USD兌換成HUF

1,000 usd
366,944 huf

$1.000 USD = Ft366.9 HUF

在20:59的市場匯率中間價
關注此匯率發送匯款
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.06989.1781.4621.6370.97818.352
1 GBP1.16811.249104.1941.7081.9121.14321.443
1 USD0.9350.8183.3991.3671.5310.91417.163
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.206

留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將美元兌換成匈牙利福林

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇USD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HUF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前USD兌HUF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

美元熱門貨幣組合

USD兌KRW

USD兌INR

USD兌JPY

USD兌CAD

USD兌EUR

USD兌GBP

USD兌CNY

USD兌MXN

更改貨幣轉換器的來源貨幣

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款

下載我們的貨幣轉換器應用程式

以下是我們的用戶最喜愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追蹤即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率走勢。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追蹤匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
美元匈牙利福林兌換率
1 USD366.94400 HUF
5 USD1,834.72000 HUF
10 USD3,669.44000 HUF
20 USD7,338.88000 HUF
50 USD18,347.20000 HUF
100 USD36,694.40000 HUF
250 USD91,736.00000 HUF
500 USD183,472.00000 HUF
1000 USD366,944.00000 HUF
2000 USD733,888.00000 HUF
5000 USD1,834,720.00000 HUF
10000 USD3,669,440.00000 HUF
匈牙利福林美元兌換率
2000 HUF5.45042 USD
5000 HUF13.62605 USD
10000 HUF27.25210 USD
15000 HUF40.87815 USD
20000 HUF54.50420 USD
30000 HUF81.75630 USD
40000 HUF109.00840 USD
50000 HUF136.26050 USD
60000 HUF163.51260 USD
100000 HUF272.52100 USD
150000 HUF408.78150 USD
200000 HUF545.04200 USD