烏干達先令兌中非法郎匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌中非法郎的匯率目前為0.163，較昨日改變了0.536%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.164%。

在過去一星期，烏干達先令兌中非法郎的匯率波動，在24-07-2024高見0.164，並在25-07-2024低見0.161。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.326%。