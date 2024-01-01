烏干達先令兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌坦桑尼亞先令的匯率目前為0.724，較昨日改變了0.785%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.263%。

在過去一星期，烏干達先令兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在23-07-2024高見0.727，並在25-07-2024低見0.712。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.269%。