烏干達先令兌千里達及多巴哥元匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌千里達及多巴哥元的匯率目前為0.002，較昨日改變了-0.059%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.914%。

在過去一星期，烏干達先令兌千里達及多巴哥元的匯率波動，在23-07-2024高見0.002，並在26-07-2024低見0.002。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.357%。