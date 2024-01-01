烏干達先令兌蘇里南元匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌蘇里南元的匯率目前為0.008，較昨日改變了0.121%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.717%。

在過去一星期，烏干達先令兌蘇里南元的匯率波動，在22-07-2024高見0.008，並在25-07-2024低見0.008。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.915%。