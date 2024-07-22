烏干達先令兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌塞拉里昂列昂的匯率目前為6.083，較昨日改變了0.246%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.190%。

在過去一星期，烏干達先令兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見6.134，並在25-07-2024低見6.017。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.655%。