烏干達先令兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌馬拉威克瓦查的匯率目前為0.465，較昨日改變了0.141%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.602%。

在過去一星期，烏干達先令兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見0.469，並在25-07-2024低見0.462。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.520%。