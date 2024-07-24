烏干達先令兌毛里求斯盧比匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌毛里求斯盧比的匯率目前為0.013，較昨日改變了-0.272%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.890%。

在過去一星期，烏干達先令兌毛里求斯盧比的匯率波動，在24-07-2024高見0.013，並在29-07-2024低見0.012。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.409%。