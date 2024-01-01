烏干達先令兌韓元匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌韓元的匯率目前為0.371，較昨日改變了-0.011%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.178%。

在過去一星期，烏干達先令兌韓元的匯率波動，在22-07-2024高見0.376，並在25-07-2024低見0.369。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.318%。