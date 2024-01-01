烏干達先令兌根西島鎊匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌根西島鎊的匯率目前為0.000，較昨日改變了0.433%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.042%。

在過去一星期，烏干達先令兌根西島鎊的匯率波動，在24-07-2024高見0.000，並在25-07-2024低見0.000。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.333%。