烏干達先令兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌哥倫比亞比索的匯率目前為1.081，較昨日改變了0.104%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.095%。

在過去一星期，烏干達先令兌哥倫比亞比索的匯率波動，在24-07-2024高見1.093，並在25-07-2024低見1.075。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.681%。