烏干達先令兌孟加拉塔卡匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌孟加拉塔卡的匯率目前為0.032，較昨日改變了0.202%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.705%。

在過去一星期，烏干達先令兌孟加拉塔卡的匯率波動，在22-07-2024高見0.032，並在25-07-2024低見0.031。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.352%。