烏干達先令兌阿魯巴弗羅林歷史匯率

歡迎查看烏干達先令兌阿魯巴弗羅林歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的烏干達先令（UGX）兌阿魯巴弗羅林（AWG）的歷史匯率走勢。

1,000 ugx
0.48 awg

Ush1.000 UGX = ƒ0.0004806 AWG

在2024年7月29日的市場匯率中間價

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烏干達先令兌阿魯巴弗羅林匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌阿魯巴弗羅林的匯率目前為0.000，較昨日改變了0.109%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.806%。

在過去一星期，烏干達先令兌阿魯巴弗羅林的匯率波動，在22-07-2024高見0.000，並在25-07-2024低見0.000。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.357%。

最熱門貨幣（2024年7月29日）

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.5270.9231.3440.77983.7321,619.661.384
1 AUD0.65510.6040.880.5154.8241,060.470.906
1 EUR1.0831.65411.4560.84390.7031,754.51.499
1 SGD0.7441.1370.68710.5862.3171,205.421.03

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比較匯率

如何將烏干達先令兌換成阿魯巴弗羅林

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇UGX你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇AWG你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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