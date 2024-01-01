烏干達先令兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為0.104，較昨日改變了0.147%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.735%。

在過去一星期，烏干達先令兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在23-07-2024高見0.105，並在25-07-2024低見0.103。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.320%。