烏干達先令兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為0.025，較昨日改變了0.264%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.323%。

在過去一星期，烏干達先令兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在23-07-2024高見0.025，並在25-07-2024低見0.025。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.347%。