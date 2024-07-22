烏克蘭格裡夫納兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌馬拉威克瓦查的匯率目前為42.350，較昨日改變了0.122%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.031%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在28-07-2024高見42.350，並在22-07-2024低見41.882。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.520%。