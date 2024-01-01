乌克兰格里夫纳 至马拉维克瓦查 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至马拉维克瓦查 的汇率目前为 42.293，较昨日变动 -0.057%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.057%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至马拉维克瓦查 的汇率在 16-10-2024 的最高点 42.396 和 17-10-2024 的最低点 42.232 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.317%。