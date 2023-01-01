聖赫勒拿鎊兌老撾基普匯率

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外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0508587.51741.43521.669340.948419.0125
1GBP1.1556711.2145101.1471.65871.929311.0960421.9733
1USD0.951650.823384183.28251.365751.588560.9025518.0925
1INR0.01142630.009886640.012007310.0163990.01907440.01083720.217243

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比較匯率

如何將聖赫勒拿鎊兌換成to Laotian kips

  • 1

    輸入金額

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  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇SHP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇LAK你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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聖赫勒拿鎊熱門貨幣組合

SHP兌USD

SHP兌GBP

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SHP兌SGD

SHP兌ZAR

SHP兌CAD

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plane
聖赫勒拿鎊老撾基普兌換率
1 SHP25210.10000 LAK
5 SHP126050.50000 LAK
10 SHP252101.00000 LAK
20 SHP504202.00000 LAK
50 SHP1260505.00000 LAK
100 SHP2521010.00000 LAK
250 SHP6302525.00000 LAK
500 SHP12605050.00000 LAK
1000 SHP25210100.00000 LAK
2000 SHP50420200.00000 LAK
5000 SHP126050500.00000 LAK
10000 SHP252101000.00000 LAK
老撾基普聖赫勒拿鎊兌換率
1 LAK0.00004 SHP
5 LAK0.00020 SHP
10 LAK0.00040 SHP
20 LAK0.00079 SHP
50 LAK0.00198 SHP
100 LAK0.00397 SHP
250 LAK0.00992 SHP
500 LAK0.01983 SHP
1000 LAK0.03967 SHP
2000 LAK0.07933 SHP
5000 LAK0.19833 SHP
10000 LAK0.39667 SHP