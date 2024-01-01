巴拉圭瓜拉尼兌千里達及多巴哥元匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌千里達及多巴哥元的匯率目前為0.001，較昨日改變了-0.010%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.043%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌千里達及多巴哥元的匯率波動，在22-07-2024高見0.001，並在26-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.266%。