巴拉圭瓜拉尼兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌塞拉里昂列昂的匯率目前為2.988，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.405%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見2.998，並在25-07-2024低見2.971。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.661%。