巴拉圭瓜拉尼兌聖赫勒拿鎊匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌聖赫勒拿鎊的匯率目前為0.000，較昨日改變了0.321%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.671%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌聖赫勒拿鎊的匯率波動，在29-07-2024高見0.000，並在24-07-2024低見0.000。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.321%。