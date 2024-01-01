巴拉圭瓜拉尼兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌盧旺達法郎的匯率目前為0.174，較昨日改變了-0.037%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.003%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌盧旺達法郎的匯率波動，在22-07-2024高見0.174，並在24-07-2024低見0.173。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.254%。