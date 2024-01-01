巴拉圭瓜拉尼兌俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌俄羅斯盧布的匯率目前為0.011，較昨日改變了0.632%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.742%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌俄羅斯盧布的匯率波動，在22-07-2024高見0.012，並在25-07-2024低見0.011。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.212%。