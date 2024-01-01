巴拉圭瓜拉尼兌塞爾維亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌塞爾維亞第納爾的匯率目前為0.014，較昨日改變了0.128%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.351%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌塞爾維亞第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.014，並在23-07-2024低見0.014。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.177%。