巴拉圭瓜拉尼兌波蘭茲羅提匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌波蘭茲羅提的匯率目前為0.001，較昨日改變了0.300%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.334%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌波蘭茲羅提的匯率波動，在25-07-2024高見0.001，並在23-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.279%。