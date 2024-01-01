巴拉圭瓜拉尼兌納米比亞元匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌納米比亞元的匯率目前為0.002，較昨日改變了0.353%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.219%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌納米比亞元的匯率波動，在25-07-2024高見0.002，並在26-07-2024低見0.002。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.543%。