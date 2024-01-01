巴拉圭瓜拉尼兌莫桑比克梅蒂卡爾匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率目前為0.008，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.044%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌莫桑比克梅蒂卡爾的匯率波動，在22-07-2024高見0.008，並在24-07-2024低見0.008。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.158%。