巴拉圭瓜拉尼兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌馬拉威克瓦查的匯率目前為0.229，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.095%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見0.229，並在24-07-2024低見0.228。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.520%。