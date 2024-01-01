巴拉圭瓜拉尼兌毛里塔尼亞烏吉亞匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率目前為0.005，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.029%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率波動，在22-07-2024高見0.005，並在25-07-2024低見0.005。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.198%。