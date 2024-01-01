巴拉圭瓜拉尼兌馬其頓第納爾匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌馬其頓第納爾的匯率目前為0.007，較昨日改變了0.134%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.232%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌馬其頓第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.008，並在22-07-2024低見0.007。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.201%。