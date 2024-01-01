巴拉圭瓜拉尼兌黎巴嫩鎊匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌黎巴嫩鎊的匯率目前為11.822，較昨日改變了0.007%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.077%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌黎巴嫩鎊的匯率波動，在22-07-2024高見11.841，並在25-07-2024低見11.801。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.160%。