巴拉圭瓜拉尼兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌老撾基普的匯率目前為2.929，較昨日改變了-0.017%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.002%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌老撾基普的匯率波動，在22-07-2024高見2.932，並在24-07-2024低見2.922。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.159%。