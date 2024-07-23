巴拉圭瓜拉尼兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為0.063，較昨日改變了0.020%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.159%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在26-07-2024高見0.063，並在23-07-2024低見0.062。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.285%。