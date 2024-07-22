巴拉圭瓜拉尼兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為0.011，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.580%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在22-07-2024高見0.011，並在26-07-2024低見0.011。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.791%。