巴拉圭瓜拉尼兌日元匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌日元的匯率目前為0.020，較昨日改變了-0.056%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.865%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌日元的匯率波動，在22-07-2024高見0.021，並在25-07-2024低見0.020。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.674%。