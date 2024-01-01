巴拉圭瓜拉尼兌澤西鎊歷史匯率
歡迎查看巴拉圭瓜拉尼兌澤西鎊歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的巴拉圭瓜拉尼（PYG）兌澤西鎊（JEP）的歷史匯率走勢。
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巴拉圭瓜拉尼兌澤西鎊匯率歷史紀錄
今日，巴拉圭瓜拉尼兌澤西鎊的匯率目前為0.000，較昨日改變了0.264%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.592%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌澤西鎊的匯率波動，在29-07-2024高見0.000，並在24-07-2024低見0.000。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.287%。
如何將巴拉圭瓜拉尼兌換成澤西鎊
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PYG你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前PYG兌JEP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。