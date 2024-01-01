巴拉圭瓜拉尼兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌印尼盾的匯率目前為2.150，較昨日改變了-0.061%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.274%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌印尼盾的匯率波動，在26-07-2024高見2.153，並在25-07-2024低見2.138。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.271%。