巴拉圭瓜拉尼兌洪都拉斯倫皮拉匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌洪都拉斯倫皮拉的匯率目前為0.003，較昨日改變了-0.037%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.106%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌洪都拉斯倫皮拉的匯率波動，在22-07-2024高見0.003，並在24-07-2024低見0.003。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.191%。