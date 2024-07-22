巴拉圭瓜拉尼兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌幾內亞法郎的匯率目前為1.138，較昨日改變了0.427%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.005%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌幾內亞法郎的匯率波動，在22-07-2024高見1.139，並在23-07-2024低見1.130。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.609%。