巴拉圭瓜拉尼兌格魯吉亞拉里匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌格魯吉亞拉里的匯率目前為0.000，較昨日改變了-0.103%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.141%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌格魯吉亞拉里的匯率波動，在23-07-2024高見0.000，並在26-07-2024低見0.000。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.281%。