巴拉圭瓜拉尼兌歐元匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌歐元的匯率目前為0.000，較昨日改變了0.078%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.231%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌歐元的匯率波動，在24-07-2024高見0.000，並在23-07-2024低見0.000。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.146%。