巴拉圭瓜拉尼兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌多明尼加比索的匯率目前為0.008，較昨日改變了-0.037%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.019%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌多明尼加比索的匯率波動，在26-07-2024高見0.008，並在26-07-2024低見0.008。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.363%。