巴拉圭瓜拉尼兌不丹努扎姆匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌不丹努扎姆的匯率目前為0.011，較昨日改變了0.012%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.009%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌不丹努扎姆的匯率波動，在22-07-2024高見0.011，並在25-07-2024低見0.011。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.186%。