巴拉圭瓜拉尼兌孟加拉塔卡匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌孟加拉塔卡的匯率目前為0.016，較昨日改變了0.208%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.140%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌孟加拉塔卡的匯率波動，在29-07-2024高見0.016，並在26-07-2024低見0.015。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.157%。